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Поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у Гаазі

Поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у Гаазі

Київ • УНН

 • 10384 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на людей з ножем в одному з торгових рядів Гааги. Про це повідомляє УНН з посиланням на акаунт правоохоронців Гааги у Twitter.

Поліцейські затримали у центрі міста 35-річного безхатька, саме його підозрюють у нападі. Його доправили до поліцейського відділення для допиту. Мотиви чоловіка невідомі.

Нагадаємо, в одному з торгових рядів у центрі Гааги (Нідерланди) у п'ятницю невідомий скоїв напад з ножем, внаслідок чого було поранено кілька людей. За даними місцевих ЗМІ, постраждали троє людей.

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