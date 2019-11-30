Поліція затримала підозрюваного у нападі з ножем у Гаазі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поліція затримала чоловіка, якого підозрюють у нападі на людей з ножем в одному з торгових рядів Гааги. Про це повідомляє УНН з посиланням на акаунт правоохоронців Гааги у Twitter.
Поліцейські затримали у центрі міста 35-річного безхатька, саме його підозрюють у нападі. Його доправили до поліцейського відділення для допиту. Мотиви чоловіка невідомі.
Нагадаємо, в одному з торгових рядів у центрі Гааги (Нідерланди) у п'ятницю невідомий скоїв напад з ножем, внаслідок чого було поранено кілька людей. За даними місцевих ЗМІ, постраждали троє людей.