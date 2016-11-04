Поліція затримала киянина, який вдарив матір сокирою по голові
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Києві чоловік наніс своїй матері тяжкі тілесні ушкодження сокирою по голові. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
Встановлено, що конфлікт між родичами виник на побутовому рівні. На місці події правоохоронці виявили та затримали 41-річного чоловіка, який сокирою наніс своїй матері тяжкі тілесні ушкодження.
Потерпілу 65-річну киянку з рубаною раною голови доставили до Київського інституту нейрохірургії. Жінці надали необхідну медичну допомогу.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до восьми років позбавлення волі.