Полиция задержала киевлянина, который ударил мать топором по голове

Установлено, что конфликт между родственниками возник на бытовом уровне. На месте происшествия правоохранители обнаружили и задержали 41-летнего мужчину, который топором нанес своей матери тяжкие телесные повреждения.

Пострадавшую 65-летнюю киевлянку с рубленой раной головы доставили в Киевский институт нейрохирургии. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до восьми лет лишения свободы.