Поліція затримала киянина, підозрюваного у вбивстві чоловіка

Так, наприкінці вересня минулого року на сходах однієї з столичних багатоповерхівок, що на вулиці Волгоградській, було виявлено тіло чоловіка, який помер від вогнепального поранення у груди.

Нещодавно правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у скоєні вказаного злочину. Як з’ясували правоохоронці, житель Києва приїхав до свого приятеля для вирішення ділових питань та між ними виникла сварка. Свідки, які знаходились в цей час в квартирі, почули звуки пострілу.

За їх словами, коли у приміщення зайшов потерпілий, хазяїн квартири тримав у руках пістолет. Далі чоловік вийшов на сходи у під’їзді та впав. Зловмисник, зрозумівши, що сталося, залишив пістолет у вентиляційному отворі на сусідній вулиці.

На даний час чоловікові оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.