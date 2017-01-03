Полиция задержала киевлянина, подозреваемого в убийстве мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Столичные правоохранители задержали киевлянина, подозреваемого в убийстве мужчины в конце сентября прошлого года. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Так, в конце сентября прошлого года на лестнице одной из столичных многоэтажек по улице Волгоградской, было обнаружено тело мужчины, который умер от огнестрельного ранения в грудь.
Недавно правоохранители задержали мужчину, который подозревается в совершении указанного преступления. Как выяснили правоохранители, житель Киева приехал к своему приятелю для решения деловых вопросов и между ними возникла ссора. Свидетели, которые находились в это время в квартире, услышали звуки выстрела.
По их словам, когда в помещение зашел пострадавший, хозяин квартиры держал в руках пистолет. Далее мужчина вышел на лестницу в подъезде и упал. Злоумышленник, поняв, что произошло, оставил пистолет в вентиляционном отверстии на соседней улице.
В настоящее время мужчине объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.