Поліція затримала банду домушників-гастролерів на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні в місті Олешки під час спецоперації оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції затримали учасників злочинної групи, які упродовж півроку скоювали крадіжки з квартир по всій Херсонській області. Про це повідомив відділ комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.
За даними відомства, зловмисників затримали після чергової крадіжки з квартири в Олешках, звідки вони забрали золоті вироби, гроші та ноутбук. До складу групи входили четверо чоловіків, віком від 27 до 47 років, які раніше мешкали в Криму, а останнім часом проживали в Києві.
З метою конспірації зловмисники постійно змінювали автомобілі, на яких пересувалися територією України для скоєння злочинів. На Херсонщину приїжджали на автомобілі Mazda 6 та скоїли ряд крадіжок. Наразі вони перевіряються на причетність до 15 крадіжок.
За даними поліції, під час затримання ніхто не постраждав, втім, за словами очевидців, спецоперація супроводжувалась пострілами і супротивом.
Під час затримання у зловмисників вилучені відмички різних видів, безліч ключів для домофонів, рукавички та інші докази їх злочинної діяльності. Наразі на місці продовжують працювати співробітники поліції, тривають слідчі дії. Відкриті кримінальні провадження за ч.3 ст.185 "Крадіжка" Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років).
Нагадаємо, у селі Петропавлівка Братського району майже півсотнею місцевих фермерів та поліцією було затримано групу домушників з Одеси.