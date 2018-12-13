У Миколаївській області з переслідуванням затримували групу домушників
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. У селі Петропавлівка Братського району майже півсотнею місцевих фермерів та поліцією було затримано групу домушників з Одеси. Про це передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції в Миколаївської області.
"П’ятеро зловмисників віком від 34-х до 57-ми років затримані у порядку ст. 208 КПК України та наразі перебувають у лікарні. В одеситів вилучили грошові кошти, відмички, ломи, рукавиці та інші знаряддя злочину", - йдеться у повідомленні.
Місцеві фермери звернули увагу на підозрілий автомобіль Honda іноземної реєстрації та вирішили перевірити його. Щойно чоловіки підійшли до автівки, пасажири та водій почали тікати. Фермерами була викликана поліція і місцеві мешканці для допомоги.
Тікаючи від правоохоронців, чоловіки протаранили автомобіль поліцейського, за допомогою якого було перекрито рух злодіям. Потім злочинці заїхали у річку, кинули там автомобіль і продовжили тікати. У той же час до поліції надійшло повідомлення від жителя села Петропавлівка про те, що він побачив, що з його будинку викрадено 10 тисяч гривень.
За декілька годин гонитви, усі п’ятеро злодіїв були затримані поблизу села Воронівка Вознесенського району та доставлено до відділку поліції. В них було вилучено автомобіль, в якому було знайдено відмички, ломи, рукавиці та інші знаряддя злочину, а у самих затриманих вилучили значну суму грошових коштів.
Розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 КК України ( крадіжка – ред.), що карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обиратиметься міра запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Львові водій з ознаками алкогольного сп'яніння, втікаючи від правоохоронців, врізався в огорожу, після чого автомобіль перекинувся.