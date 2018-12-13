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В Николаевской области с погоней задерживали группу домушников

Киев • УНН

 • 11316 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В селе Петропавловка Братского района почти полусотней местных фермеров и полицией была задержана группа домушников из Одессы. Об этом передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Николаевской области.

В Николаевской области с погоней задерживали группу домушников

"Пятеро злоумышленников в возрасте от 34-х до 57-ми лет задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и сейчас находятся в больнице. У одесситов изъяли денежные средства, отмычки, ломы, перчатки и другие орудия преступления", - говорится в сообщении.

Местные фермеры обратили внимание на подозрительный автомобиль Honda иностранной регистрации и решили проверить его. Только мужчины подошли к машине, пассажиры и водитель начали убегать. Фермерами была вызвана полиция и местные жители для помощи.

Убегая от правоохранителей, мужчины протаранили автомобиль полицейского, с помощью которого было перекрыто передвижение ворам. Затем преступники заехали в реку, бросили там автомобиль и продолжили бежать. В то же время в полицию поступило сообщение от жителя села Петропавловка о том, что он увидел, что из его дома похищено 10 тысяч гривен.

За несколько часов погони, все пятеро воров были задержаны вблизи села Вороновка Вознесенского района и доставлены в отделение полиции. У них был изъят автомобиль, в котором было найдено отмычки, ломы, перчатки и другие орудия преступления, а у самих задержанных изъяли крупную сумму денежных средств.

Начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 УК Украины (кража - ред.), что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении в совершении преступления и будет избираться мера пресечения.

Напомним, во Львове водитель с признаками алкогольного опьянения, убегая от милиции, врезался в ограждение, после чего автомобиль перевернулся.

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