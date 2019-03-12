Полиция задержала банду домушников-гастролеров в Херсонской области

По данным ведомства, злоумышленников задержали после очередной кражи из квартиры в Олешках, откуда они забрали золотые изделия, деньги и ноутбук. В состав группы входили четверо мужчин в возрасте от 27 до 47 лет, которые ранее жили в Крыму, а в последнее время проживали в Киеве.

В целях конспирации злоумышленники постоянно меняли автомобили, на которых передвигались по территории Украины для совершения преступлений. В Херсонскую область приезжали на автомобиле Mazda 6 и совершили ряд краж. Сейчас они проверяются на причастность к 15 кражам.

По данным полиции, во время задержания никто не пострадал, однако, по словам очевидцев, спецоперация сопровождалась выстрелами и сопротивлением.

Во время задержания у злоумышленников изъяты отмычки различных видов, множество ключей для домофонов, перчатки и другие доказательства их преступной деятельности. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники полиции, проводятся следственные действия. Открыты уголовные производства по ч.3 ст.185 “Кража” Уголовного кодекса Украины (карается лишением свободы на срок от 3 до 6 лет).

Напомним, в селе Петропавловка Братского района почти полусотней местных фермеров и полицией было задержано группу домушников из Одессы.