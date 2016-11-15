Поліція виявила арсенал зброї в будинку киянина

Під час санкціонованого обшуку в приватному будинку на вулиці Валі Котика, на горищі та в помешканні, що належить 49-річному киянину, правоохоронці виявили та вилучили корпус гранати Ф-1 та запал до неї, предмет, ззовні схожий на ручну протитанкову гранату, більше 200 набоїв калібру 5,45 мм, стільки ж набоїв калібру 9 мм, 36 — калібру 5,6 мм, 52 −16-го калібру, 17 — 12-го калібру та 9 набоїв до травматичної зброї калібру 9 мм, а також один саморобний патрон із вставленою дробиною.



Також у гаражі оперативники знайшли та вилучили три предмети з ознаками переробки під набої калібру 9 мм, ззовні схожі на пістолети іноземного виробництва. Вилучене належним чином задокументували та направили на експертні дослідження.



Крім того, на подвір’ї правоохоронці виявили іномарку із державними номерами, які фігурують у трьох епізодах кримінального правопорушення: машина була зафіксована на автостанціях столиці, водій якої після заправки паливом тікав, не розрахувавшись за послугу.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться заходи щодо встановленню місця знаходження власника будинку, аби отримати відповіді на питання щодо походження зброї та притягнути його до кримінальної відповідальності.