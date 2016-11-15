Полиция обнаружила арсенал оружия в доме киевлянина

Во время санкционированного обыска в частном доме на улице Вали Котика, на чердаке и в доме, принадлежащем 49-летнему киевлянину, правоохранители обнаружили и изъяли корпус гранаты Ф-1 и запал к ней, предмет, внешне похожий на ручную противотанковую гранату, более 200 патронов калибра 5,45 мм, столько же патронов калибра 9 мм, 36 - калибра 5,6 мм, 52 - 16-го калибра, 17 - 12-го калибра и 9 патронов к травматическому оружию калибра 9 мм, а также один самодельный патрон с вставленной дробиной.



Также в гараже оперативники нашли и изъяли три предмета с признаками переработки под патроны калибра 9 мм, внешне похожие на пистолеты иностранного производства. Изъятое должным образом задокументировали и направили на экспертные исследования.



Кроме того, во дворе правоохранители обнаружили иномарку с государственными номерами, которые фигурируют в трех эпизодах уголовного преступления: машина была зафиксирована на автостанциях столицы, водитель которой после заправки топливом сбежал, не рассчитавшись за услугу.

По факту события открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся мероприятия по установлению места нахождения владельца дома, чтобы получить ответы на вопросы о происхождении оружия и привлечь его к уголовной ответственности.