Поліція відпустила затриманих за штовханину на Транс-марші
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Поліція відпустила шістьох осіб, які були затримані на Транс-марші у Києві через штовханину. Їхні дії кваліфікували як дрібне хуліганство. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Після з’ясування усіх обставин та відібраних пояснень, правоохоронці відпустили затриманих осіб. За вчинення правопорушень відносно них складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Києві за протиправні дії під час акції з нагоди Міжнародного дня пам’яті трансгендерних людей поліцейські затримали шістьох осіб.
Також нагадаємо, учасників Транс-маршу у Києві закидали яйцями.