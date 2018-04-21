Поліція в Мексиці оперативно розшукала вкрадений трофей футбольної Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Мексиканська поліція повідомила, що в місті Леон-де-лос-Альдама (штат Гуанахауто) був викрадений кубок футбольної Ліги Європи, проте органам правопорядку вдалося в найкоротші терміни повернути трофей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter місцевої прокуратури.
Прес-служба прокуратури штату зазначає, що кубок був вкрадений з транспортного засобу під час презентаційного заходу. Подробиці інциденту не розголошуються.
Фінальний матч Ліги Європи поточного сезону пройде 16 травня у французькому Ліоні. 26 квітня пройдуть перші півфінальні зустрічі турніру: “Арсенал” (Англія) — “Атлетіко” (Іспанія) і “Зальцбург” (Австрія) — “Марсель” (Франція).
Як повідомляв УНН, 68-річний наставник “Арсеналу” Арсен Венгер покине свій пост по завершенню сезону 2017/18 років.