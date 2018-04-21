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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция в Мексике оперативно разыскала украденный трофей футбольной Лиги Европы

Киев • УНН

 • 14531 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Мексиканская полиция сообщила, что в городе Леон-де-лос-Альдама (штат Гуанахауто) был похищен кубок футбольной Лиги Европы, однако органам правопорядка удалось в кратчайшие сроки вернуть трофей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter местной прокуратуры.

Полиция в Мексике оперативно разыскала украденный трофей футбольной Лиги Европы

Пресс-служба прокуратуры штата отмечает, что кубок был украден из транспортного средства во время презентационного мероприятия. Подробности инцидента не разглашаются.

Финальный матч Лиги Европы текущего сезона пройдет 16 мая во французском Лионе. 26 апреля пройдут первые полуфинальные встречи турнира: “Арсенал” (Англия) — “Атлетико” (Испания) и “Зальцбург” (Австрия) — “Марсель” (Франция).

Как сообщал УНН, 68-летний наставник “Арсенала” Арсен Венгер покинет свой пост по окончании сезона 2017/18 годов.

Украинские Национальные Новости

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