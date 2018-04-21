Полиция в Мексике оперативно разыскала украденный трофей футбольной Лиги Европы

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Мексиканская полиция сообщила, что в городе Леон-де-лос-Альдама (штат Гуанахауто) был похищен кубок футбольной Лиги Европы, однако органам правопорядка удалось в кратчайшие сроки вернуть трофей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter местной прокуратуры.