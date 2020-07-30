Поліція розслідує вбивство чоловіка на трасі "Київ – Харків"

КИЇВ. 30 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка під час обстрілу автомобіля на трасі "Київ – Харків" на Полтавщині. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.