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19 березня, 18:42 • 51419 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 103817 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 102693 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 118227 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 124551 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120581 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 156806 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125169 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124855 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123959 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Поліція розслідує вбивство чоловіка на трасі "Київ – Харків"

Поліція розслідує вбивство чоловіка на трасі "Київ – Харків"

Київ • УНН

 • 21206 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі чоловіка під час обстрілу автомобіля на трасі "Київ – Харків" на Полтавщині. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Полтавської області.

"Відкрили провадження за ч. 1 ст.115 ККУ – умисне вбивство", - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, у Пирятинському районі Полтавської області на трасі "Київ – Харків" розстріляли автівку, водій загинув.

Як повідомлялося в УНН, на трасі в Одеській області влаштували стрілянину.

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