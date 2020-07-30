Полиция расследует убийство мужчины на трассе "Киев - Харьков"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Полиция открыла уголовное производство по факту гибели мужчины во время обстрела автомобиля на трассе "Киев - Харьков" в Полтавской области. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
"Открыли производство по ч. 1 ст.115 УК - умышленное убийство", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Пирятинском районе Полтавской области на трассе "Киев - Харьков" расстреляли машину, водитель погиб.
Как сообщалось в УНН, на трассе в Одесской области устроили стрельбу.