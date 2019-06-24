Поліція розслідує 30 проваджень щодо порушення виборчого законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. З початку передвиборчої кампанії перед виборами до Верховної Ради поліція розслідує 30 кримінальних проваджень щодо порушення виборчого законодавства. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МВС.
Сьогодні, 24 червня, до поліції вже надійшло 16 повідомлень про порушення виборчого законодавства, зареєстровано одне кримінальне провадження за ст. 160 (підкуп виборця) – у місті Києві, а також складено один адміністративний протокол за ст. 212-13 (розповсюдження друкованих матеріалів передвиборчої агітації без даних про тираж) – у Київській області.
За минулу добу, 23 червня, до поліції надійшло 46 повідомлень щодо порушень у виборчому процесі, зареєстровано одне кримінальне провадження за ст. 160 (підкуп виборця) – у Житомирській області.
Загалом, з 24 травня, з початку кампанії, пов’язаної з виборами до Верховної Ради, за даними МВС, до поліції надійшло 449 повідомлень про порушення виборчого законодавства, відкрито 30 кримінальне провадження, складено 13 адміністративних протоколів.
Як повідомляв УНН, на Харківщині вже 29 разів повідомили про пов'язані з виборами порушення.