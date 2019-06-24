Полиция расследует 30 производств о нарушении избирательного законодательства

Сегодня, 24 июня, в полицию уже поступило 16 сообщений о нарушениях избирательного законодательства, зарегистрировано одно уголовное производство по ст. 160 (подкуп избирателя) - в Киеве, а также составлено один административный протокол по ст. 212-13 (распространение печатных материалов предвыборной агитации без данных о тираже) - в Киевской области.

За прошедшие сутки, 23 июня, в полицию поступило 46 сообщений о нарушениях в избирательном процессе, зарегистрировано одно уголовное производство по ст. 160 (подкуп избирателя) - в Житомирской области.

В общем, с 24 мая, с начала кампании, связанной с выборами в Верховную Раду, по данным МВД, в полицию поступило 449 сообщений о нарушении избирательного законодательства, открыто 30 уголовное производство, составлено 13 административных протоколов.

Как сообщал УНН, в Харьковской области уже 29 раз сообщили о связанных с выборами нарушениях.