Поліція провела обшуки в черкаського утилізатора небезпечних відходів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Поліція Черкащини провела обшуки на території утилізаторів небезпечних відходів, яких підозрюють у забрудненні навколишнього середовища, передає УНН з посиланням на Департамент захисту економіки національної поліції.
“Співробітники Управління захисту економіки (УЗЕ) в Черкаській області ДЗЕ Нацполіції встановили, що роботи із утилізації і зберігання відходів проводились товариствами з порушенням ліцензійних умов, правил охорони навколишнього природного середовища та життя і здоров’я людей”, — повідомили у поліції.
Зазначається, що зберігалися відходи на відкритому ґрунті без використання спеціальних ємностей. Всі види відходів не сортувались та окремо по видах не зберігались.
Внаслідок протікання небезпечних відходів забруднено земельну ділянку та знищено частину зелених насаджень. В рамках кримінального провадження, відкритого за ст.326 (порушення правил поводження з мікробіологічними або іншими біологічними агентами чи токсинами) Кримінального кодексу України поліцейські спільно з працівниками обласної екологічної інспекції та обласного лабораторного центру провели санкціоновані обшуки.
В ході проведення обшуків встановлено, що недотримання товариствами встановлених норм зберігання відходів призвели до забруднення земельної ділянки площею 740 квадратних метрів. Серед виявлених небезпечних відходів переважну кількість складали люмінесцентні лампи, непридатні косметичні засоби, батареї живлення, відпрацьовані мастила та пластик.
Працівники екологічної інспекції та лабораторного центру відібрали зразки ґрунту, води та стоків для подальшого дослідження. Наразі встановлюється сума збитків.
Нагадаємо, Міністерство екології та природних ресурсів здійснює нині перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами (загалом їх майже 300). За даними відомства, орієнтовно 60% із вже перевірених підприємств вели свою діяльність незаконно.
Такі ж дані підтверджують екологи. Вони пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”. Аби змінити ситуацію, необхідні зміни у законодавство.
Такий законопроект вже зареєсровано у Верховній Раді.
Сам міністр екології та природних ресурсів О.Семерак підтримав законодавчі зміни щодо впровадження доліцензійних перевірок утилізаторів небезпечних відходів.