Полиция провела обыски у черкасского утилизатора опасных отходов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Полиция Черкасской области провела обыски на территории утилизаторов опасных отходов, которых подозревают в загрязнении окружающей среды, передает УНН со ссылкой на Департамент защиты экономики национальной полиции.
"Сотрудники Управления защиты экономики (УЗЭ) в Черкасской области ДЗЭ Нацполиции установили, что работы по утилизации и хранению отходов проводились обществами с нарушением лицензионных условий, правил охраны окружающей среды и жизни и здоровья людей", - сообщили в полиции.
Отмечается, что хранились отходы на открытом грунте без использования специальных емкостей. Все виды отходов не сортировались и отдельно по видам не хранились.
В результате протекания опасных отходов загрязнен земельный участок и уничтожена часть зеленых насаждений. В рамках уголовного производства, открытого по ст.326 (нарушение правил обращения с микробиологическими или другими биологическими агентами или токсинами) Уголовного кодекса Украины полицейские совместно с сотрудниками областной экологической инспекции и областного лабораторного центра провели санкционированные обыски.
В ходе проведения обысков установлено, что несоблюдение обществами установленных норм хранения отходов привели к загрязнению земельного участка площадью 740 квадратных метров. Среди выявленных опасных отходов подавляющее количество составляли люминесцентные лампы, непригодные косметические средства, батареи питания, отработанные масла и пластик.
Работники экологической инспекции и лабораторного центра взяли образцы почвы, воды и стоков для дальнейшего исследования. Устанавливается сумма ущерба.
Напомним, Министерство экологии и природных ресурсов осуществляет сейчас проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами (всего их около 300). По данным ведомства, ориентировочно 60% из уже проверенных предприятий вели свою деятельность незаконно.
Такие же данные подтверждают экологи. Они объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базе. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками". Чтобы изменить ситуацию, необходимы изменения в законодательстве.
Такой законопроект уже зареесрован в Верховной Раде.
Сам министр экологии и природных ресурсов О.Семерак поддержал законодательные изменения по внедрению долицензийних проверок утилизаторов опасных отходов.