Поліція повідомила про відсутність порушень порядку в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Станом на 10:00 порушень громадського порядку у центрі Києва, де сьогодні заплановані масові акції, не зафіксовано, публічну безпеку забезпечують близько 5 тисяч правоохоронців та військових Національної гвардії України, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Станом на 10:00 порушень громадського порядку не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, акції за участю великої кількості громадян проходять в урядовому кварталі та на Майдані Незалежності.
"Аби уникнути провокацій, столична поліція проводитиме превентивні заходи. Правоохоронці закликають з розумінням ставитися до певних незручностей, а саме встановленню металошукачів, проведенню поверхневого огляду та перевірки документів і особистих речей", - додали у поліції.
"Поліція в жодному випадку не перешкоджатиме у проведенні мирних акцій і висловленні громадянської позиції, однак оперативно реагуватиме на будь-які порушення правопорядку. Ми закликаємо всіх бути уважними і обережними", - наголосив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко.
Зранку перекрито вулицю Хрещатик та частково Інститутську, тож рух транспорту обмежений.
Згідно з наданими заявками, в столиці проходять масові заходи. Публічну безпеку забезпечують близько 5 тисяч правоохоронців та військових Національної гвардії України, додали в поліції.