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15 марта, 19:03 • 110351 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152896 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 108030 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103129 просмотра

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Полиция сообщила об отсутствии нарушений порядка в центре Киева

Полиция сообщила об отсутствии нарушений порядка в центре Киева

Киев • УНН

 • 9424 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 10:00 нарушений общественного порядка в центре Киева, где сегодня запланированы массовые акции, не зафиксировано, общественную безопасность обеспечивают около 5000 правоохранителей и военных Национальной гвардии Украины, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"По состоянию на 10:00 нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отмечается, акции с участием большого количества граждан проходят в правительственном квартале и на Майдане Незалежности.

"Чтобы избежать провокаций, столичная полиция будет проводить превентивные меры. Правоохранители призывают с пониманием относиться к определенным неудобствам, а именно установлению металлоискателей, проведению поверхностного осмотра и проверке документов и личных вещей", - добавили в полиции.

"Полиция ни в коем случае не будет препятствовать в проведении мирных акций и высказывании гражданской позиции, однако оперативно будет реагировать на любые нарушения правопорядка. Мы призываем всех быть внимательными и осторожными", - подчеркнул начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.

Утром перекрыта улица Крещатик и частично Институтская, поэтому движение транспорта ограничено.

Согласно предоставленным заявкам, в столице проходят массовые мероприятия. Публичную безопасность обеспечивают около 5000 правоохранителей и военных Национальной гвардии Украины, добавили в полиции.

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