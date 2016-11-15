Полиция сообщила об отсутствии нарушений порядка в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. По состоянию на 10:00 нарушений общественного порядка в центре Киева, где сегодня запланированы массовые акции, не зафиксировано, общественную безопасность обеспечивают около 5000 правоохранителей и военных Национальной гвардии Украины, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"По состоянию на 10:00 нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, акции с участием большого количества граждан проходят в правительственном квартале и на Майдане Незалежности.
"Чтобы избежать провокаций, столичная полиция будет проводить превентивные меры. Правоохранители призывают с пониманием относиться к определенным неудобствам, а именно установлению металлоискателей, проведению поверхностного осмотра и проверке документов и личных вещей", - добавили в полиции.
"Полиция ни в коем случае не будет препятствовать в проведении мирных акций и высказывании гражданской позиции, однако оперативно будет реагировать на любые нарушения правопорядка. Мы призываем всех быть внимательными и осторожными", - подчеркнул начальник ГУ НП в Киеве Андрей Крищенко.
Утром перекрыта улица Крещатик и частично Институтская, поэтому движение транспорта ограничено.
Согласно предоставленным заявкам, в столице проходят массовые мероприятия. Публичную безопасность обеспечивают около 5000 правоохранителей и военных Национальной гвардии Украины, добавили в полиции.