Поліція попередньо кваліфікувала ДТП на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Правоохоронці попередньо кваліфікували дорожньо-транспортну пригоду на Житомирщині, в якій постраждало 19 осіб та загинув водій мікроавтобуса. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
“Попередня правова кваліфікація події — ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ”, — йдеться в повідомленні Нацполіції.
Наразі триває з’ясування усіх обставин події.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині постраждало 19 людей через зіткнення маршрутки з фурою, водій загинув.