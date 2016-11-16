Полиция предварительно квалифицировала ДТП в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Правоохранители предварительно квалифицировали дорожно-транспортное происшествие в Житомирской области, в котором пострадали 19 человек и погиб водитель микроавтобуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
"Предварительная правовая квалификация события - ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК", - говорится в сообщении Нацполиции.
Идет выяснение всех обстоятельств происшествия.
Как сообщал УНН, в Житомирской области пострадали 19 человек в результате столкновения маршрутки с фурой, водитель погиб.