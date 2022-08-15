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Поліція показала наслідки нічного обстрілу Бахмута на Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Через нічний обстріл Бахмута було зруйновано 24 житлові будинки. Росіяни застосовували проти цивільних РСВЗ «Ураган». Про це повідомляє поліція Донецької області, передає УНН.

Поліція показала наслідки нічного обстрілу Бахмута на Донеччині

Цитата

«Ворог застосував проти цивільних РСВЗ «Ураган». Окупанти почали обстрілювати місто (Бахмут – ред.) близько 23.00. Вибухи тривали кілька годин. В результаті було зруйновано 24 житлові будинки, серед яких дев‘ять - багатоповерхівки, магазин та гаражний кооператив», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що російські війська цілеспрямовано знищують мирне населення, наносять жорстокі удари вночі.

На місці обстрілу працювали поліцейські та рятувальники. Правоохоронці документують кожен речовий доказ воєнного злочину росії.

«Правова кваліфікація злочину - ст. 438 ККУ (Порушення законів та звичаїв війни)», - інформує поліція.

Доповнення

Російські загарбники за 14 серпня вбили у Донецькій області ще 3 цивільних осіб, 13 - поранили.

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