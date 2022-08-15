Полиция показала последствия ночного обстрела Бахмута в Донецкой области

Цитата

«Враг применил против гражданских РСВЗ «Ураган». Оккупанты начали обстреливать город (Бахмут – ред.) около 23.00. Взрывы продолжались несколько часов. В результате были разрушены 24 жилых дома, среди которых девять - многоэтажки, магазин и гаражный кооператив», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что русские войска целенаправленно уничтожают мирное население, наносят жестокие удары ночью.

На месте обстрела работали полицейские и спасатели. Правоохранители документируют каждое вещественное доказательство военного преступления россии.

«Правовая квалификация преступления – ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны)», – информирует полиция.

Дополнение

Российские захватчики за 14 августа убили в Донецкой области еще 3 гражданских лица, 13 – ранили.