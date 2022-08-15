Полиция показала последствия ночного обстрела Бахмута в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Из-за ночного обстрела Бахмута было разрушено 24 жилых дома. Россияне применяли против гражданских РСВЗ «Ураган». Об этом сообщает полиция Донецкой области, передает УНН.
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«Враг применил против гражданских РСВЗ «Ураган». Оккупанты начали обстреливать город (Бахмут – ред.) около 23.00. Взрывы продолжались несколько часов. В результате были разрушены 24 жилых дома, среди которых девять - многоэтажки, магазин и гаражный кооператив», - говорится в сообщении.
Детали
Отмечается, что русские войска целенаправленно уничтожают мирное население, наносят жестокие удары ночью.
На месте обстрела работали полицейские и спасатели. Правоохранители документируют каждое вещественное доказательство военного преступления россии.
«Правовая квалификация преступления – ст. 438 УК (Нарушение законов и обычаев войны)», – информирует полиция.
Дополнение
Российские захватчики за 14 августа убили в Донецкой области еще 3 гражданских лица, 13 – ранили.