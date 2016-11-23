Поліція перевіряє інформацію про замінування суду в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В Одесі поліція перевіряє правдивість повідомлення про замінування районного суду по вул.Варненській, 3-Б. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Одеської області.
Сьогодні, о 16:02 до поліції надійшло телефонне повідомлення від невідомої особи про те, що заміновано приміщення Київського районного суду м. Одеси.
Наразі слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки і рятувальники виїхали для обстеження об’єкта та прилеглої до нього території.