Поліція перевіряє інформацію про замінування суду в Одесі

Сьогодні, о 16:02 до поліції надійшло телефонне повідомлення від невідомої особи про те, що заміновано приміщення Київського районного суду м. Одеси.

Наразі слідчо-оперативна група Київського відділу поліції, вибухотехніки і рятувальники виїхали для обстеження об’єкта та прилеглої до нього території.