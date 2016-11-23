Полиция проверяет информацию о заминировании суда в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Одессе полиция проверяет правдивость сообщения о заминировании районного суда по ул.Варненской, 3-Б. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня, в 16:02 в полицию поступило телефонное сообщение от неизвестного лица о том, что заминировали помещение Киевского районного суда г. Одессы.
Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.