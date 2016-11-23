Полиция проверяет информацию о заминировании суда в Одессе

Сегодня, в 16:02 в полицию поступило телефонное сообщение от неизвестного лица о том, что заминировали помещение Киевского районного суда г. Одессы.

Следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции, взрывотехники и спасатели выехали для обследования объекта и прилегающей к нему территории.