Поліція: на вибори хочуть приїхати "злодії в законі" для дестабілізації ситуації
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Поліція має інформацію про наміри "злодіїв в законі" прибути в Україну під час виборів - для дестабілізації ситуації в державі. Про це у понеділок повідомив перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Наразі, у розрізі проведення передвиборчого процесу, ми отримуємо інформацію про наміри прибуття на територію країни "злодіїв у законі". Їх "візити" мають на меті дестабілізувати ситуацію під час виборів. Відтак наголошую на оперативному реагуванні та взаємодії з різними відомствами системи МВС, зокрема, з прикордонниками та Державною міграційною службою", - зазначив Аброськін.
У цьому контексті він повідомив, що на території держави з 1 березня по 31 травня цього року проходять спецоперація "Мігрант". З 16 березня триває практичний етап заходів у межах операції.
Вибори Президента України відбудуться 31 березня 2019 року.