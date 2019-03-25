Полиция: на выборы хотят приехать "воры в законе" для дестабилизации ситуации
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Полиция располагает информацией о намерениях "воров в законе" прибыть в Украину во время выборов - для дестабилизации ситуации в государстве. Об этом в понедельник сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Сейчас в разрезе проведения предвыборного процесса мы получаем информацию о намерениях прибытия на территорию страны "воров в законе". Их "визиты" имеют целью дестабилизировать ситуацию во время выборов. Поэтому подчеркиваю оперативное реагирование и взаимодействие с различными ведомствами системы МВД, в частности, с пограничниками и Государственной миграционной службой", - отметил Аброськин.
В этом контексте он сообщил, что на территории государства с 1 марта по 31 мая этого года проходят спецоперация "Мигрант". С 16 марта проходит практический этап мероприятий в рамках операции.
Выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.