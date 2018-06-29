Поліція Мальти допитала капітана рятувального судна Lifeline

За даними газети, Lifeline не мало права ходити під прапором Нідерландів і було зареєстровано як прогулянкове судно. Прем’єр-міністр країни Джозеф Мускат повідомив, що на період розслідування судно буде конфісковано поліцією Мальти. За незаконну реєстрацію судна капітан може бути притягнутий до відповідальності.

Раніше Італія і Мальта звинуватили капітана Lifeline Клауса-Петера Рейша в тому, що він не виконав вимогу лівійської берегової охорони і відмовився доставити врятованих мігрантів у порт Лівії. Уряд Мальти дозволив судну неурядової організації Lifeline, на борту якого знаходяться понад 200 біженців, зайти в порт острова. Прем’єр-міністр Мальти Джозеф Мускат заявив, що Франція, Італія, Ірландія, Португалія, Нідерланди, Бельгія та Люксембург також візьмуть мігрантів.

У зв’язку із заявою Нідерландів про те, що судно, яке ходить під прапором цієї країни, насправді там не з’являлося, італійський міністр інфраструктури і транспорту Данило Тонінеллі припустив, що воно може вважатися піратським.

Нагадаємо, 27 червня судно неурядової організації Lifeline, на борту якого знаходилися 233 біженця, прибуло в мальтійський порт Валетти. Врятовані мігранти із борта Lifeline, крім Мальти, у подальшому будуть розподілені між Францією, Італією, Ірландією, Португалією, Нідерландами, Бельгією і Люксембургом. Уряд Нідерландів висловило готовність прийняти у країні не більше 20 мігрантів.