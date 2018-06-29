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Полиция Мальты допросила капитана спасательного судна Lifeline

Полиция Мальты допросила капитана спасательного судна Lifeline

Киев  •  УНН

 • 8568 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Полиция Мальты допросила капитана спасательного судна Lifeline относительно принадлежности корабля и его технического назначения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Malta Independent.

По данным газеты, Lifeline не имело права ходить под флагом Нидерландов и было зарегистрировано как прогулочное судно. Премьер-министр страны Джозеф Мускат сообщил, что на период расследования судно будет конфисковано полицией Мальты. За незаконную регистрацию судна капитан может быть привлечен к ответственности.

Ранее Италия и Мальта обвинили капитана Lifeline Клауса-Петера Рейши в том, что он не выполнил требование ливийской береговой охраны и отказался доставить спасенных мигрантов в порт Ливии. Правительство Мальты позволило судну неправительственной организации Lifeline, на борту которого находятся более 200 беженцев, зайти в порт острова. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что Франция, Италия, Ирландия, Португалия, Нидерланды, Бельгия и Люксембург также примут мигрантов.

В связи с заявлением Нидерландов о том, что судно, которое ходит под флагом этой страны, на самом деле там не появлялось, итальянский министр инфраструктуры и транспорта Даниил Тонинелли предположил, что оно может считаться пиратским.

Напомним, 27 июня судно неправительственной организации Lifeline, на борту которого находились 233 беженца, прибыло в мальтийский порт Валетты. Спасенные мигранты с борта Lifeline, кроме Мальты, в дальнейшем будут распределены между Францией, Италией, Ирландией, Португалией, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом. Правительство Нидерландов выразило готовность принять в стране не более 20 мигрантов.

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