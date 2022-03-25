Поліція Київщини затримала чоловіків, які безжально розстріляли громадян у Великій Димерці
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. 13 березня двоє стрілків з автоматами викрали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику. Тоді поліція затримала одного зі стрільців, другого - днями в Броварах. Про це інформує УНН.
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13 березня двоє катів з автоматами викрали автівку та дорогою розстріляли двох цивільних осіб, які пересувались на легковику.
Тоді поліція оперативно затримала одного із стрільців, ним виявився 29-річний житель Великої Димерки. Другого стрільця затримали днями в Броварах.
30-річний раніше судимий вихідець з Богданівка переховувався від поліції та чатував на правоохоронців із гранатою в кишені.
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