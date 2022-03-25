Окупанти на Сумщині розстріляли пенсіонерів на власному подвір’ї: розпочато розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Російські окупанти на Сумщині розстріляли пенсіонерів на власному подвір’ї. Як повідомили у прокуратурі, розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, передає УНН.
Цитата
"... проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, 24 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил РФ на власному подвір’ї розстріляли двох жителів села Великий Самбір Конотопського району. Від отриманих вогнепальних поранень 62-річні чоловік та жінка померли.
Проведення досудового розслідування доручено Конотопському районному відділенню поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.