Оккупанты на Сумщине расстреляли пенсионеров на собственном дворе: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Российские оккупанты на Сумщине расстреляли пенсионеров на собственном дворе. Как сообщили в прокуратуре начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, передает УНН.
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"... проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
По данным следствия, 24 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ на собственном дворе расстреляли двух жителей села Великий Самбор Конотопского района. От полученных огнестрельных ранений 62-летние мужчина и женщина скончались.
Проведение досудебного расследования поручено Конотопском районному отделению полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.