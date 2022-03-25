Оккупанты на Сумщине расстреляли пенсионеров на собственном дворе: начато расследование

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"... проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, 24 марта 2022 года военнослужащие вооруженных сил РФ на собственном дворе расстреляли двух жителей села Великий Самбор Конотопского района. От полученных огнестрельных ранений 62-летние мужчина и женщина скончались.

Проведение досудебного расследования поручено Конотопском районному отделению полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области.