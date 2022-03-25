Полиция Киевской области задержала мужчин, которые безжалостно расстреляли граждан в большой Дымерке
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. 13 марта двое стрелков с автоматами угнали машину и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковушке. Тогда полиция задержали одного из стрелков, второго - на днях в Броварах. Об этом информирует УНН.
Детали
13 Марта двое палачей с автоматами угнали машину и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковом авто.
Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.
30-Летний ранее судимый выходец из Богдановка скрывался от полиции и дежурил на правоохранителей с гранатой в кармане.
Напомним
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