Полиция Киевской области задержала мужчин, которые безжалостно расстреляли граждан в большой Дымерке

Детали

13 Марта двое палачей с автоматами угнали машину и по дороге расстреляли двух гражданских лиц, которые передвигались на легковом авто.

Тогда полиция оперативно задержала одного из стрелков, им оказался 29-летний житель Большой Дымерки. Второго стрелка задержали на днях в Броварах.

30-Летний ранее судимый выходец из Богдановка скрывался от полиции и дежурил на правоохранителей с гранатой в кармане.

Напомним

Оккупанты на Сумщине расстреляли пенсионеров на собственном дворе: начато расследование.