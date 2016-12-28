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Поліція Кельна заборонила правим мітингувати в новорічну ніч

Поліція Кельна заборонила правим мітингувати в новорічну ніч

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Поліція Кельна заборонила праворадикальної Націонал-демократичної партії Німеччини (НДПН) проводити мітинг у Кельнського собору в новорічну ніч, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.

Праворадикали хотіли влаштувати акцію у річницю минулорічних подій на площі біля центрального вокзалу Кельна, коли близько 1200 жінок звернулися в поліцію із заявами про сексуальні домагання, зґвалтування та крадіжки. Як з'ясувалося пізніше, часто в нападах брали участь вихідці з північноафриканських країн. Поки судові вироки винесено лише за 30 звернень, причому не всі вони вступили в силу. З цих 30 справ лише три стосуються злочинів сексуального характеру.

У цьому році поліція Кельна в новорічну ніч посилить заходи безпеки, виділивши на забезпечення порядку близько 1500 чоловік, а в районі вокзалу будуть чергувати 300 співробітників федеральної поліції.

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