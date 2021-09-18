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Поліція Капітолію заарештувала чотирьох осіб у Конгресу США

Поліція Капітолію заарештувала чотирьох осіб у Конгресу США

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Поліція Капітолію заарештувала в суботу чотирьох осіб біля Конгресу США, де проходив мітинг на підтримку учасників штурму Капітолію, що стався 6 січня поточного року. Про це повідомила пресслужба самостійного федерального правоохоронного відомства, яке в першу чергу відповідає за охорону американського законодавчого органу, передає УНН.

Цитата

“Сьогодні було заарештовано чотири людини біля Конгресу, де проходив мітинг”, — відзначили представники поліції.

Деталі

У одного із заарештованих, який був в жилеті з написом “преса”, під час мітингу виявили великий ніж. Двоє жителів Техасу, автомобіль яких зупинила поліція, були арештовані перед початком мітингу: один — за порушення випробувального терміну, а другий розшукувався владою за звинуваченням у зберіганні зброї. Уже після мітингу недалеко від Конгресу був заарештований чоловік з вогнепальною зброєю, імовірно пістолетом. Його помітив один з учасників протесту і розповів правоохоронцям.

Всього, за даними поліції Капітолію, в “зоні, виділеної для акції протесту, перебували сьогодні приблизно 400-450 чоловік (не рахуючи правоохоронних органів)”.

Нагадаємо

Напередодні навколо будівлі Капітолію звели металевий паркан перед мітингом “Справедливість для J6”, який відбудеться 18 вересня.

Штурм Капітолію 6 січня

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.

Під час сутичок кілька правоохоронців дістали поранення, приблизно 50 демонстрантів було затримано. Щонайменше чотири учасники протестів загинули, зокрема жінка, в яку стріляла поліція.

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