Поліція Капітолію заарештувала чотирьох осіб у Конгресу США

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“Сьогодні було заарештовано чотири людини біля Конгресу, де проходив мітинг”, — відзначили представники поліції.
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У одного із заарештованих, який був в жилеті з написом “преса”, під час мітингу виявили великий ніж. Двоє жителів Техасу, автомобіль яких зупинила поліція, були арештовані перед початком мітингу: один — за порушення випробувального терміну, а другий розшукувався владою за звинуваченням у зберіганні зброї. Уже після мітингу недалеко від Конгресу був заарештований чоловік з вогнепальною зброєю, імовірно пістолетом. Його помітив один з учасників протесту і розповів правоохоронцям.
Всього, за даними поліції Капітолію, в “зоні, виділеної для акції протесту, перебували сьогодні приблизно 400-450 чоловік (не рахуючи правоохоронних органів)”.
Нагадаємо
Напередодні навколо будівлі Капітолію звели металевий паркан перед мітингом “Справедливість для J6”, який відбудеться 18 вересня.
Штурм Капітолію 6 січня
6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.
Під час сутичок кілька правоохоронців дістали поранення, приблизно 50 демонстрантів було затримано. Щонайменше чотири учасники протестів загинули, зокрема жінка, в яку стріляла поліція.