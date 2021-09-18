Поліція Капітолію заарештувала чотирьох осіб у Конгресу США

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.

Під час сутичок кілька правоохоронців дістали поранення, приблизно 50 демонстрантів було затримано. Щонайменше чотири учасники протестів загинули, зокрема жінка, в яку стріляла поліція.