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Капітолій огородили парканом через мітинг 18 вересня

Капітолій огородили парканом через мітинг 18 вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Навколо будівлі Капітолію звели металевий паркан перед мітингом “Справедливість для J6”, який відбудеться 18 вересня. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC News.

Деталі

Мітинг “Справедливість для J6” організують як протест проти обвинувачених та затриманих під час штурму Капітолію 6 січня цього року. Ініціатори мітингу вважають, що цих людей переслідують за політичними мотивами і тому вони не можуть розраховувати на справедливий суд.

Міністерство внутрішньої безпеки в четвер попередило, що деякі особи, які беруть участь у мітингу або виступають проти нього, з великою ймовірністю можуть вдаватися до насильства. Також зазначають, що відомству надходили попередження про скоєння заворушень на запланованому мітингу.

Правоохоронці перебувають у стані підвищеної готовності, а у межах безпеки по всьому периметру будівлі Капітолію звели металеву огорож заввишки 2 м. Поліція Капітолію звернулася до Міністерства оборони з проханням надати підтримку Національної гвардії, якщо в цьому виникне потреба.

Прогнозують, що на мітинг до Вашингтону приїде приблизно 700 осіб.

Нагадаємо

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.

Під час сутичок кілька правоохоронців дістали поранення, приблизно 50 демонстрантів було затримано. Щонайменше чотири учасники протестів загинули, зокрема жінка, в яку стріляла поліція.

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