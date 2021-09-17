Капітолій огородили парканом через мітинг 18 вересня

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Мітинг “Справедливість для J6” організують як протест проти обвинувачених та затриманих під час штурму Капітолію 6 січня цього року. Ініціатори мітингу вважають, що цих людей переслідують за політичними мотивами і тому вони не можуть розраховувати на справедливий суд.

Міністерство внутрішньої безпеки в четвер попередило, що деякі особи, які беруть участь у мітингу або виступають проти нього, з великою ймовірністю можуть вдаватися до насильства. Також зазначають, що відомству надходили попередження про скоєння заворушень на запланованому мітингу.

Правоохоронці перебувають у стані підвищеної готовності, а у межах безпеки по всьому периметру будівлі Капітолію звели металеву огорож заввишки 2 м. Поліція Капітолію звернулася до Міністерства оборони з проханням надати підтримку Національної гвардії, якщо в цьому виникне потреба.

Прогнозують, що на мітинг до Вашингтону приїде приблизно 700 осіб.

Нагадаємо

6 січня 2021 року прихильники Дональда Трампа, який був тоді президентом США, увірвалися в будівлю Конгресу, щоб перешкодити затвердженню підсумків президентських виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Перемогу на них здобув демократ Джо Байден.

Під час сутичок кілька правоохоронців дістали поранення, приблизно 50 демонстрантів було затримано. Щонайменше чотири учасники протестів загинули, зокрема жінка, в яку стріляла поліція.