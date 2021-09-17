Капитолий оградили забором из-за митинга 18 сентября
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Вокруг здания Капитолия возвели металлический забор перед митингом “Справедливость для J6”, который состоится 18 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Митинг “Справедливость для J6” организуют как протест против обвиняемых и задержанных во время штурма Капитолия 6 января этого года. Инициаторы митинга считают, что этих людей преследуют по политическим мотивам и поэтому они не могут рассчитывать на справедливый суд.
Министерство внутренней безопасности в четверг предупредило, что некоторые люди, которые принимают участие в митинге или выступают против него, с большой вероятностью могут прибегать к насилию. Также отмечают, что ведомству поступали предупреждения о совершении беспорядков на запланированном митинге.
Правоохранители находятся в состоянии повышенной готовности, а в пределах безопасности по всему периметру здания Капитолия возвели металлическое ограждение высотой 2 м. Полиция Капитолия обратилась к Министерству обороны с просьбой оказать поддержку Национальной гвардии, если в этом возникнет необходимость.
Прогнозируют, что на митинг в Вашингтон приедет примерно 700 человек.
Напомним
6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.
Во время столкновений несколько правоохранителей получили ранения, примерно 50 демонстрантов были задержаны. По меньшей мере четыре участника протестов погибли, в том числе женщина, в которую стреляла полиция.