Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США

Цитата
“Сегодня был арестован четыре человека у Конгресса, где проходил митинг”, — отметили представители полиции.
Детали
У одного из арестованных, который был в жилете с надписью “пресса”, во время митинга проявили большой нож. Двое жителей Техаса, автомобиль которых остановила полиция, были арестованы перед началом митинга: один — за нарушение испытательного срока, а второй разыскивался властями по обвинению в хранении оружия. Уже после митинга недалеко от Конгресса был арестован мужчина с огнестрельным оружием, вероятно пистолетом. Его заметил один из участников протеста и рассказал правоохранителям.
Всего, по данным полиции Капитолия, в “зоне, выделенной для акции протеста, находились сегодня примерно 400-450 человек (не считая правоохранительных органов)”.
Напомним
Накануне вокруг здания Капитолия возвели металлический забор перед митингом “Справедливость для J6”, который состоится 18 сентября.
Штурм Капитолия 6 января
6 января 2021 сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.
Во время столкновений несколько правоохранителей получили ранения, около 50 демонстрантов были задержаны. По меньшей мере четыре участника протестов погибли, в том числе женщина, в которую стрелял полиция.