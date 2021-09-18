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Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США

Полиция Капитолия арестовала четырех человек у Конгресса США

Киев  •  УНН

 • 16530 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Полиция Капитолия арестовала в субботу четырех человек у Конгресса США, где проходил митинг в поддержку участников штурма Капитолия, произошедшего 6 января текущего года. Об этом сообщила пресс-служба самостоятельного федерального правоохранительного ведомства, которая в первую очередь отвечает за охрану американского законодательного органа, передает УНН.

Цитата

“Сегодня был арестован четыре человека у Конгресса, где проходил митинг”, — отметили представители полиции.

Детали

У одного из арестованных, который был в жилете с надписью “пресса”, во время митинга проявили большой нож. Двое жителей Техаса, автомобиль которых остановила полиция, были арестованы перед началом митинга: один — за нарушение испытательного срока, а второй разыскивался властями по обвинению в хранении оружия. Уже после митинга недалеко от Конгресса был арестован мужчина с огнестрельным оружием, вероятно пистолетом. Его заметил один из участников протеста и рассказал правоохранителям.

Всего, по данным полиции Капитолия, в “зоне, выделенной для акции протеста, находились сегодня примерно 400-450 человек (не считая правоохранительных органов)”.

Напомним

Накануне вокруг здания Капитолия возвели металлический забор перед митингом “Справедливость для J6”, который состоится 18 сентября.

Штурм Капитолия 6 января

6 января 2021 сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы помешать утверждению итогов президентских выборов, состоявшихся в ноябре 2020 года. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время столкновений несколько правоохранителей получили ранения, около 50 демонстрантов были задержаны. По меньшей мере четыре участника протестов погибли, в том числе женщина, в которую стрелял полиция.

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