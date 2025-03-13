Поліціянти показали, як разом із рятувальниками евакуювали мешканців Костянтинівки після обстрілу

Поліціянти Донецької області показали, як разом із рятувальниками допомогли мешканцям Костянтинівки вибратися із заблокованих внаслідок обстрілу квартир. Відповідне відео опубліковане у Telegram-каналі Нацполіції, повідомляє УНН.

Деталі

Правоохоронці нагадали, що напередодні вранці Костянтинівка вкотре опинилася під ворожим авіаударом. Обстрілом було пошкоджено дев’ять об’єктів, серед яких багатоквартирні будинки.

Правоохоронці здійснили поквартирний обхід та допомогли мешканцям, які опинилися в заблокованих внаслідок обстрілу приміщеннях. - йдеться у повідомленні.

У Нацполіції додали, що після порятунку людей парамедики надали домедичну допомогу двом особам.

Нагадаємо

Напередодні внаслідок артилерійського обстрілу рф у Рівному (Донецька область)загинули брати 11 і 13 років, 14-річний хлопець був поранений. Діти раніше були евакуйовані на Дніпропетровщину, але повернулися додому.

Окупанти не відмовились від намірів захопити Донецьку область - речник ОСУВ "Хортиця"