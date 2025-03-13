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Полицейские показали, как вместе со спасателями эвакуировали жителей Константиновки после обстрела

Киев • УНН

 • 20806 просмотра

В результате обстрела Константиновки были повреждены дома. Полицейские помогли жителям выбраться из заблокированных квартир и оказали первую помощь пострадавшим.

Полицейские показали, как вместе со спасателями эвакуировали жителей Константиновки после обстрела

Полицейские Донецкой области показали, как вместе со спасателями помогли жителям Константиновки выбраться из заблокированных в результате обстрела квартир. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Нацполиции, сообщает УНН.

Детали

Правоохранители напомнили, что накануне утром Константиновка в очередной раз оказалась под вражеским авиаударом. Обстрелом были повреждены девять объектов, среди которых многоквартирные дома.

Правоохранители совершили поквартирный обход и помогли жителям, которые оказались в заблокированных в результате обстрела помещениях.

- говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что после спасения людей парамедики оказали домедицинскую помощь двум лицам.

Напомним

Накануне в результате артиллерийского обстрела рф в Ровно (Донецкая область) погибли братья 11 и 13 лет, 14-летний парень был ранен. Дети ранее были эвакуированы в Днепропетровскую область, но вернулись домой.

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