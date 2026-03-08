Поліція Нью-Йорка ідентифікувала пристрій біля резиденції мера Мамдані як саморобну вибухівку

$43.810.0050.900.00
ukenru
19:46 • 3754 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 16551 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 42021 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 27436 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 27051 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 25664 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
Ексклюзив
7 березня, 13:30 • 36491 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
Ексклюзив
7 березня, 12:32 • 79295 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
Ексклюзив
7 березня, 10:22 • 43860 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
7 березня, 10:06 • 43987 перегляди
Сили оборони вдарили ракетами ATACMS та SCALP по базі "шахедів" у районі ДАП - Генштаб показав відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+1°
0.8м/с
76%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна проти участі росії у Венеційській бієнале - спільна заява МЗС і Мінекономіки8 березня, 10:51 • 14005 перегляди
ОАЕ вперше атакували Іран - пошкоджений опріснювальний завод8 березня, 11:40 • 16508 перегляди
Потужний вибух на заводі "Точмаш" у Донецьку знищив склад боєприпасів та БПЛАPhotoVideo8 березня, 11:51 • 9666 перегляди
Новий прем’єр Нідерландів Роб Єттен відвідав зруйновану багатоповерхівку в КиєвіPhoto8 березня, 12:50 • 6740 перегляди
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18151 перегляди
Публікації
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності8 березня, 12:28 • 42010 перегляди
Як війна навколо Ірану загрожує продовольчій безпеці - у Дубаї закінчуються запаси продуктів6 березня, 14:46 • 72560 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені6 березня, 13:09 • 78457 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані6 березня, 12:50 • 107670 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 6 березня, 11:16 • 71179 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Сибіга
Алі Хаменеї
Ван Ї (політик)
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Тегеран
Реклама
УНН Lite
Фільми про силу жінок: 5 культових стрічок, які варто переглянути до 8 березняVideo8 березня, 13:08 • 18238 перегляди
Мандалорець знімає шолом у фільмі і Педро Паскаль каже, це "мало ідеальний сенс"7 березня, 13:15 • 27550 перегляди
Деріл Ханна розкритикувала свій образ в "Історії кохання" як "хрестоматійну мізогінію"7 березня, 12:43 • 30073 перегляди
Tinder погодився виплатити $60,5 млн у позові про дискримінацію за віком7 березня, 09:47 • 31110 перегляди
"Мене просто ламали": SOWA відверто розповіла про токсичну співпрацю у шоу-бізнесіPhoto6 березня, 18:52 • 31753 перегляди
Актуальне
Техніка
Золото
Financial Times
Дипломатка
Truth Social

Поліція Нью-Йорка ідентифікувала пристрій біля резиденції мера Мамдані як саморобну вибухівку

Київ • УНН

 • 224 перегляди

Поліція ідентифікувала пристрій з гайками та детонатором, який кинули під час протестів. Затримано 18-річного підозрюваного та його спільника.

Поліція Нью-Йорка ідентифікувала пристрій біля резиденції мера Мамдані як саморобну вибухівку
Фото: Reuters

Поліція Нью-Йорка офіційно підтвердила, що предмет, кинутий під час протестів біля особняка Грейсі минулими вихідними, був справжнім вибуховим пристроєм. За словами комісара поліції Джессіки Тіш, конструкція була розрахована на завдання серйозних поранень або вбивство. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Згідно із заявою правоохоронців, вибухівка являла собою бляшану банку, наповнену вражаючими елементами - гайками, болтами та шурупами. Пристрій був обмотаний чорною стрічкою та обладнаний детонатором. Під час сутичок між двома протиборчими групами протестувальників пристрій підпалили та кинули в бік резиденції мера, проте він згас до моменту детонації.

Насильство на протесті ніколи не є прийнятним. Спроба використати вибуховий пристрій та завдати шкоди іншим є не лише злочинною, вона осудна та є антитезою того, ким ми є

- заявив мер Нью-Йорка Зоран Мамдані у неділю.

Хронологія протесту та арешти

Інцидент стався під час акції ультраправого активіста Джейка Ленга, який протестував проти релігійних практик мусульманської громади міста. Йому протистояв значно численніший контрпротест. Саме серед контрпротестувальників поліція ідентифікувала 18-річного Еміра Балата, який, за версією слідства, кинув вибухівку. Пристрій покотився поруч із поліцейськими, перш ніж згаснуть.

Другий затриманий, Ібрагім Каюмі, був заарештований разом із Балатом безпосередньо на місці події. Поліція вивчає походження пристроїв та перевіряє ще один підозрілий об’єкт, знайдений на вулиці. На момент інциденту мера Мамдані та його дружини вдома не було.

У ФБР назвали "потенційно актом тероризму" смертельну стрілянину в барі у Техасі, у стрілка вдома знайшли іранський прапор 02.03.26, 17:09 • 7720 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Сутички
Reuters
Нью-Йорк