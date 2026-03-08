Поліція Нью-Йорка ідентифікувала пристрій біля резиденції мера Мамдані як саморобну вибухівку
Київ • УНН
Поліція ідентифікувала пристрій з гайками та детонатором, який кинули під час протестів. Затримано 18-річного підозрюваного та його спільника.
Поліція Нью-Йорка офіційно підтвердила, що предмет, кинутий під час протестів біля особняка Грейсі минулими вихідними, був справжнім вибуховим пристроєм. За словами комісара поліції Джессіки Тіш, конструкція була розрахована на завдання серйозних поранень або вбивство. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Згідно із заявою правоохоронців, вибухівка являла собою бляшану банку, наповнену вражаючими елементами - гайками, болтами та шурупами. Пристрій був обмотаний чорною стрічкою та обладнаний детонатором. Під час сутичок між двома протиборчими групами протестувальників пристрій підпалили та кинули в бік резиденції мера, проте він згас до моменту детонації.
Насильство на протесті ніколи не є прийнятним. Спроба використати вибуховий пристрій та завдати шкоди іншим є не лише злочинною, вона осудна та є антитезою того, ким ми є
Хронологія протесту та арешти
Інцидент стався під час акції ультраправого активіста Джейка Ленга, який протестував проти релігійних практик мусульманської громади міста. Йому протистояв значно численніший контрпротест. Саме серед контрпротестувальників поліція ідентифікувала 18-річного Еміра Балата, який, за версією слідства, кинув вибухівку. Пристрій покотився поруч із поліцейськими, перш ніж згаснуть.
Другий затриманий, Ібрагім Каюмі, був заарештований разом із Балатом безпосередньо на місці події. Поліція вивчає походження пристроїв та перевіряє ще один підозрілий об’єкт, знайдений на вулиці. На момент інциденту мера Мамдані та його дружини вдома не було.
