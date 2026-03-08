Полиция Нью-Йорка идентифицировала устройство возле резиденции мэра Мамдани как самодельное взрывное устройство

Фото: Reuters

Полиция Нью-Йорка официально подтвердила, что предмет, брошенный во время протестов возле особняка Грейси в минувшие выходные, был настоящим взрывным устройством. По словам комиссара полиции Джессики Тиш, конструкция была рассчитана на нанесение серьезных ранений или убийство. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению правоохранителей, взрывчатка представляла собой жестяную банку, наполненную поражающими элементами — гайками, болтами и шурупами. Устройство было обмотано черной лентой и оборудовано детонатором. Во время столкновений между двумя противоборствующими группами протестующих устройство подожгли и бросили в сторону резиденции мэра, однако оно погасло до момента детонации.

Насилие на протесте никогда не является приемлемым. Попытка использовать взрывное устройство и нанести вред другим не только преступна, она предосудительна и является антитезой того, кем мы являемся — заявил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани в воскресенье.

Хронология протеста и аресты

Инцидент произошел во время акции ультраправого активиста Джейка Лэнга, который протестовал против религиозных практик мусульманской общины города. Ему противостоял значительно более многочисленный контрпротест. Именно среди контрпротестующих полиция идентифицировала 18-летнего Эмира Балата, который, по версии следствия, бросил взрывчатку. Устройство покатилось рядом с полицейскими, прежде чем погаснуть.

Второй задержанный, Ибрагим Каюми, был арестован вместе с Балатом непосредственно на месте происшествия. Полиция изучает происхождение устройств и проверяет еще один подозрительный объект, найденный на улице. На момент инцидента мэра Мамдани и его жены дома не было.

