19:46
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
7 марта, 10:06
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видеоVideo
Полиция Нью-Йорка идентифицировала устройство возле резиденции мэра Мамдани как самодельное взрывное устройство

Киев • УНН

 • 216 просмотра

Полиция идентифицировала устройство с гайками и детонатором, которое бросили во время протестов. Задержан 18-летний подозреваемый и его сообщник.

Полиция Нью-Йорка идентифицировала устройство возле резиденции мэра Мамдани как самодельное взрывное устройство
Фото: Reuters

Полиция Нью-Йорка официально подтвердила, что предмет, брошенный во время протестов возле особняка Грейси в минувшие выходные, был настоящим взрывным устройством. По словам комиссара полиции Джессики Тиш, конструкция была рассчитана на нанесение серьезных ранений или убийство. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно заявлению правоохранителей, взрывчатка представляла собой жестяную банку, наполненную поражающими элементами — гайками, болтами и шурупами. Устройство было обмотано черной лентой и оборудовано детонатором. Во время столкновений между двумя противоборствующими группами протестующих устройство подожгли и бросили в сторону резиденции мэра, однако оно погасло до момента детонации.

Насилие на протесте никогда не является приемлемым. Попытка использовать взрывное устройство и нанести вред другим не только преступна, она предосудительна и является антитезой того, кем мы являемся

— заявил мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани в воскресенье.

Хронология протеста и аресты

Инцидент произошел во время акции ультраправого активиста Джейка Лэнга, который протестовал против религиозных практик мусульманской общины города. Ему противостоял значительно более многочисленный контрпротест. Именно среди контрпротестующих полиция идентифицировала 18-летнего Эмира Балата, который, по версии следствия, бросил взрывчатку. Устройство покатилось рядом с полицейскими, прежде чем погаснуть.

Второй задержанный, Ибрагим Каюми, был арестован вместе с Балатом непосредственно на месте происшествия. Полиция изучает происхождение устройств и проверяет еще один подозрительный объект, найденный на улице. На момент инцидента мэра Мамдани и его жены дома не было.

В ФБР назвали "потенциально актом терроризма" смертельную стрельбу в баре в Техасе, у стрелка дома нашли иранский флаг02.03.26, 17:09 • 7720 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Нью-Йорк