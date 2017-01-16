Поліцейський на Сумщині вимагав хабар у підлеглого
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Командир взводу Роменського міжрайонного відділу Управління поліції охорони в Сумській області вимагав хабар у підлеглого за непритягнення його до кримінальної відповідальності. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Сумської області.
Правоохоронець вимагав кошти для подальшої передачі одному із керівників сектору Роменського відділу поліції.
Сьогодні, 16 січня 2017 року, поліцейського затримали безпосередньо після одержання ним 5 тис. грн.
Наразы вирішується питання про повідомлення про підозру командирові взводу за ч.3 ст.368 (вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України та обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.