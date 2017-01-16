Полицейский в Сумской области требовал взятку у подчиненного
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Командир взвода Роменского межрайонного отдела Управления полиции охраны в Сумской области требовал взятку у подчиненного за непривлечение его к уголовной ответственности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.
Милиционер требовал деньги для дальнейшей передачи одному из руководителей сектора Роменского отдела полиции.
Сегодня, 16 января 2017 года, полицейского задержали непосредственно после получения им 5 тыс. грн.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении командиру взвода по ч.3 ст.368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины и избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.