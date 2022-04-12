Політики та журналісти: до українського реєстру держзрадників внесли перших 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції і ГО "Рух ЧЕСНО" внесли перші 100 осіб до реєстру держзрадників. Серед них 73 особи – політики та 13 медійників. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення.
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"Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК і ГО "Рух ЧЕСНО" внесли перші 100 осіб до реєстру держзрадників. Серед них 73 особи - політики, 13 - представники правоохоронних органів, 13 – медійники і 1 суддя. У реєстрі зібрані дані про колаборантів із 14 областей України", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Із представників медіасфери до реєстру увійшли:
Кирило Вишинський, Ігор Гужва, Сніжана Єгорова, Андрій Єрмолаєв, Світлана Крюкова, Гліб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Мєдвєдєва, Діана Панченко, Михайло Погребинський, Володимир Рогов, Олексій Романов, Олександр Семченко.
"Перед тим, як внести особу до цього списку, "Рух Чесно" перевіряє потенційних кандидатів. Для перевірки інформації він активно співпрацює з правоохоронними органами і громадськими організаціями", - зазначається в повідомленні.
Загалом у реєстрі чотири категорії осіб: політики, судді та юристи, медійники і правоохоронні органи.
Інформацію про всіх учасників списку можна переглянути за посиланням.
Доповнення
Раді пропонують дозволити конфіскувати майно зрадників і колаборантів.