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Политики и журналисты: в украинский реестр госпредателей внесли первых 100 человек

Киев • УНН

 • 370810 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции и ОО "Рух чесно" внесли первые 100 человек в реестр госизменников. Среди них 73 человека — политики и 13 медийщиков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Политики и журналисты: в украинский реестр госпредателей внесли первых 100 человек

Цитата

"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции - НАЗК и ГО "Рух ЧЕСНО" внесли первые 100 человек в реестр держзрадників. Среди них 73 человека - политики, 13 - представители правоохранительных органов, 13 - медийщики и 1 судья. В реестре собраны данные о коллаборантах из 14 областей Украины", - говорится в сообщении.

Детали 

Из представителей медиасферы в реестр вошли:

Кирилл Вышинский, Игорь Гужва, Снежана Егорова, Андрей Ермолаев, Светлана Крюкова, Глеб Ляшенко, Оксана Марченко, Олеся Медведева, Диана Панченко, Михаил Погребинский, Владимир Рогов, Алексей Романов, Александр Семченко.

"Перед тем, как внести человека в этот список, "Рух чесно" проверяет потенциальных кандидатов. Для проверки информации он активно сотрудничает с правоохранительными органами и общественными организациями", - отмечается в сообщении.

Всего в реестре четыре категории людей: политики, судьи и юристы, медийщики и правоохранительные органы.

Информацию обо всех участниках списка можно просмотреть по ссылке.

Дополнение 

Раде предлагают разрешить конфисковать имущество предателей и коллаборантов.

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