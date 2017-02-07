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Покупці житла стали більш вимогливими – забудовник

Київ • УНН

 • 5446 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. За останні роки покупці житла на первинному ринку стали більш вимогливими. Їх цікавить не лише розташування будинку та планування квартири, а й те, з яких будівельних матеріалів зведене помешкання. Про це УНН розповіли у прес-службі ПАТ “ХК “Київміськбуд”.

Покупці житла стали більш вимогливими – забудовник

Аналітики ринку кажуть, що більшість покупців, в першу чергу, орієнтуються на ціну житла, локацію, а також репутацію забудовника.

Самі ж забудовники відзначають, що нинішні покупці стали більш вимогливими, в тому числі і в плані якості будівництва, і юридично більш підкованими.

“На консультаціях інвестори завжди цікавляться документами, сертифікатами якості будматеріалів, спілкуються на форумах”, — пояснили у прес-службі.

Звісно важливим аспектом залишається ціна, розташування, а також репутація забудовника.

У “Київміськбуді” зауважують, що до місця розташування новобудови інвестори почали ставитися ще прискіпливіше, вивчаються також комунікації, інфраструктуру поблизу будинку.

У холдингу розповіли, що інвестор став прискіпливіше ставитися до енергозбереження — покупці почали частіше запитувати про утеплення будинків, використання енергоощадних технологій. Інвесторів цікавить багато аспектів від того, які склопакети встановлені у будинку до кількості батарей у приміщенні та того на який бік виходять вікна.

У “Київміськбуді” зауважили, що не проти такої вимогливості клієнтів, адже вкладаючи чималі кошти у придбання житла інвестор має право знати усі особливості.

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