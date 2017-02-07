Покупці житла стали більш вимогливими – забудовник
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. За останні роки покупці житла на первинному ринку стали більш вимогливими. Їх цікавить не лише розташування будинку та планування квартири, а й те, з яких будівельних матеріалів зведене помешкання. Про це УНН розповіли у прес-службі ПАТ “ХК “Київміськбуд”.
Аналітики ринку кажуть, що більшість покупців, в першу чергу, орієнтуються на ціну житла, локацію, а також репутацію забудовника.
Самі ж забудовники відзначають, що нинішні покупці стали більш вимогливими, в тому числі і в плані якості будівництва, і юридично більш підкованими.
“На консультаціях інвестори завжди цікавляться документами, сертифікатами якості будматеріалів, спілкуються на форумах”, — пояснили у прес-службі.
Звісно важливим аспектом залишається ціна, розташування, а також репутація забудовника.
У “Київміськбуді” зауважують, що до місця розташування новобудови інвестори почали ставитися ще прискіпливіше, вивчаються також комунікації, інфраструктуру поблизу будинку.
У холдингу розповіли, що інвестор став прискіпливіше ставитися до енергозбереження — покупці почали частіше запитувати про утеплення будинків, використання енергоощадних технологій. Інвесторів цікавить багато аспектів від того, які склопакети встановлені у будинку до кількості батарей у приміщенні та того на який бік виходять вікна.
У “Київміськбуді” зауважили, що не проти такої вимогливості клієнтів, адже вкладаючи чималі кошти у придбання житла інвестор має право знати усі особливості.